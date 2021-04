Emak, ok assemblea a bilancio e dividendo

Emak

(Teleborsa) - L’Assemblea diha approvato il Bilancio d’esercizio 2020 ed ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario lordo di 0,045 euro (cedola n. 23) per ogni azione in circolazione alla data di stacco cedola. Il dividendo sarà messo in pagamento in data 9 giugno 2021, con data stacco 7 giugno 2021 e record date 8 giugno 2021.Gli azionisti hanno inoltreper un periodo di 18 mesi a partire dalla data odierna; sino ad un massimo di n. 9.000.000 di azioni, corrispondenti al 5,49% dell’attuale capitale sociale, tenendo conto delle azioni proprie già in portafoglio, attualmente in numero di 397.233.