Infrastrutture, Giovannini: tema centrale dei prossimi anni sarà la messa in sicurezza

(Teleborsa) - Il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibileha dichiarato che nei prossimi anni, data la vetustà di alcune opere e l'impatto prevedibile dei cambiamenti climatici, l'Italia "dovrà accrescere il proprio sforzo nella direzione delladelle infrastrutture, in un'ottica di". In occasione della presentazione della prima Relazione annuale dell', l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture stradali e autostradali, Giovannini ha spiegato che "non si tratta solo di uno sforzo finanziario, ma di un cambio culturale che vede il Ministero e Ansfisa impegnati fianco a fianco, nel rispetto delle rispettive competenze"."Una delle iniziative fondamentali per la trasformazione economica e sociale in chiave sostenibile è la messa in sicurezza delle nostre infrastrutture, che devono corrispondere ai bisogni delle imprese e dei cittadini, e che devono realizzare quell'di opportunità sancito anche dalla nostra Costituzione, oggi non assicurato a causa gravi, di genere e territoriali che affliggono l'Italia, con una inaccettabile distanza tra, centri e periferie, città e aree interne e rurali", ha sottolineato il ministro."Il– ha aggiunto – pone grande attenzione a questo tema, con un investimento senza precedenti. Il nostro Paese ha bisogno di fare uno sforzo straordinario per assicurare l'efficienza delle infrastrutture e la sicurezza dei cittadini, per evitare in futuro disastri come quello del Ponte Morandi, che ha causato tante vittime e lasciato per anni il Paese sotto shock".Il tema della sicurezza stradale e autostradale, ha inoltre affermato, "vedrà in tutti i paesi europei nei prossimi 10-20 anni una forte domanda in questa direzione". Anchr tale ragione, "i futuri contratti di programma ferroviari e anche idelledovranno porre attenzione ancora maggiore su queste tematiche rispetto al passato".