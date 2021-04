Si muove in territorio positivo l'indice media italiano (+2,19%), giornata euforica per Mediaset

comparto media dell'Italia

indice del settore Media europeo

indice EURO STOXX Media

listino milanese

Mediaset

Ftse SmallCap

Cairo Communication

Class Editori

Monrif

(Teleborsa) - Corre ilche allunga rispetto all'andamento piatto dell'e mostra un guadagno di 224,8 punti sui livelli della chiusura di ieri a quota 10.246,7.Intanto l'si ferma a 252 dopo un inizio di giornata a quota 252.Tra le medie imprese quotate sul, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,32%.Tra le azioni del, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,56% sui valori precedenti.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,43%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,26%.