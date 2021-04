SICIT, assemblea approva bilancio e dividendo da 0,55 euro

SICIT

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti diha approvato ildi esercizio al 31 dicembre 2020, da cui risulta un utile pari a7.393.580 euro e preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Approvata anche la distribuzione di unlordo complessivo di 0,55 euro per azione ordinaria.I soci hanno approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in materia die compensi corrisposti ed espresso parere favorevole sulla seconda sezione. Rinnovata l’autorizzazione per le operazioni di acquisto e di disposizione die approvato il Piano avente ad oggetto l’attribuzione gratuita una tantum di azioni ordinarie SICIT ai dipendenti della società.