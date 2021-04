Società Editoriale il Fatto, assemblea approva bilancio e nomina CdA

Società Editoriale il Fatto

(Teleborsa) - L'assemblea diha approvato oggi ilrelativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, deliberando di destinare l'di esercizio di 300.925 euro a copertura parziale di perdite pregresse.I soci - prediligendo la continuità - hanno nominato ilche resterà in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, nelle persone di: Cinzia Monteverdi (Presidente), Layla Pavone, Lorenza Furgiuele, Antonio Padellaro e Luca D’Aprile. A seguito dell'assemblea si è riunito anche il CdA che, inter alia, ha attribuito le deleghe operative per la gestione sociale, confermando Cinzia Monteverdi quale amministratore delegato e Luca D’Aprile in qualità di chief innovation officer."La Società Editoriale Il Fatto ha obiettivi importanti da realizzare nel prossimo triennio e tante sfide da vincere - ha commentato, Presidente e AD di SEIF - I risultati del 2020 dimostrano che la strategia intrapresa negli ultimi anni con la diversificazione e l'innovazione è la strada giusta per la creazione di valore e per migliorare il posizionamento di mercato".