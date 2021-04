Stellantis cresce più del mercato nel primo trimestre in Europa

Stellantis

(Teleborsa) - Nel primo trimestre 2021,, con una quota complessiva di mercato del 23,6%, si attesta al vertice delleper autovetture e veicoli commerciali leggeri. In un contesto di crescita moderata del mercato europeo del 3,8%, Stellantis registra unanno su anno, con un numero di veicoli immatricolati pari a 854.151 su di un totale di 3.619.749 veicoli nel mercato europeo. Nel mercato europeo dei veicoli commerciali leggeri, Stellantis ha una quota di mercato del 34,3%, con oltre 184.000 veicoli immatricolati nel primo trimestre 2021.Per quanto riguarda i prodotti, nel primo trimestre 2021 laha guidato la classifica europea dei Top 10, che ha visto la presenza anche di altri modelli appartenenti a Stellantis: la Citroen C3 e la Peugeot 2008. Nel segmento delle City Cars (segmento A), lacontinuano a dominare il mercato con oltre il 38% di quota. Inoltre, sulla via dell'elettrificazione del mercato europeo, la Peugeot 208 e la Nuova Fiat 500 sono nella Top 3 delle vetture elettrificate nella loro rispettiva categoria.Sono stati compiuti progressi in quasi tutti i principali paesi, sottolinea Stellantis, tra cui l’Austria (+22,1%), la Francia (+17,6%), la Germania (+4,3%),(+27,2%), con Stellantis leader di mercato in Belgio (con una quota del 25,2%), Francia (37,7%), Grecia (28,8%), Italia (41,3%), Lituania (40,7%), Portogallo (34,3%), Spagna (28,9%) ed Ungheria (16,9%)."I principali fattori che hanno contribuito al raggiungimento di questo eccellente risultato, collocando Stellantis come primo produttore europeo nel primo trimestre 2021, a soli tre mesi dalla sua nascita, sono - primo - il grande lavoro di squadra e la dedizione di tutte le persone di Stellantis e - secondo – un eccellente portafoglio di marchi che offre unadi prodotti in grado di soddisfare le aspettative dei nostri clienti", ha affermato, Chief Operating Officer Enlarged Europe.