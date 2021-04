Wall Street in frazionale ribasso

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

telecomunicazioni

informatica

Chevron

Visa

American Express

Salesforce.Com

Amgen

Boeing

Microsoft

McDonald's

Mondelez International

Liberty Global

Alphabet

Alphabet

Amgen

Automatic Data Processing

Texas Instruments

Discovery

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,48% sul, mentre, al contrario, resta piatto l', con chiusura su 4.183 punti.Poco sotto la parità il(-0,42%); senza direzione l'(-0,06%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+3,35%) e(+1,21%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,96%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,45%),(+1,63%),(+1,44%) e(+1,10%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,22%.Sensibili perdite per, in calo del 2,91%.In apnea, che arretra del 2,83%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,11%.(+3,68%),(+3,44%),(+3,16%) e(+2,97%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,22%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,73%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,41%.Affonda, con un ribasso del 3,90%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 560K unità; preced. 547K unità)14:30: PIL, trimestrale (atteso 6,5%; preced. 4,3%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 6%; preced. -10,6%)14:30: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 0,7%; preced. 0,7%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 4,2%; preced. -1%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 20%; preced. -7,1%)15:45: PMI Chicago (atteso 65,5 punti; preced. 66,3 punti).