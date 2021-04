Andamento negativo per il comparto media dell'Italia (-1,19%)

indice media italiano

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l', preannunciato dall'andamento debole dell'Ilha avviato la giornata a quota 10.487,5, in diminuzione dell'1,19%. Flessione controllata invece dell'che evidenzia una leggera diminuzione rispetto alla precedente chiusura a quota 251, dopo che ha esordito a 251.Tra i titoli adell'indice media, si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,91% sui valori precedenti.Tra le azioni del, aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 6,61%.Sensibili perdite per, in calo del 2,07%.Preda dei venditori il, con un decremento dell'1,92%.