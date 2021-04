ASTM, nuova concessione autostradale di 850 Km in Brasile

ASTM

(Teleborsa) -, gestore autostradale quotato in Borsa con un network di circa 4.500 km di rete in gestione in Italia, Brasile e Regno Unito, si èper la gestione del sistema autostradale da Alianca do Tocantins (TO) a Anàpolis (GO) della lunghezza di 851 km. Attraverso questa aggiudicazione, portata a termine con la controllata, il gruppo ASTM gestirà circa 5.500 km di rete, consolidando la propria posizione al vertice mondiale delle concessionarie autostradali.La gara è stata promossa dalla Agenzia Nazionale dei Trasporti Terrestri (ANTT) del Brasile. EcoRodovias,(35%), ha presentato la migliore offerta con una riduzione del 16,25% sulla tariffa base e il pagamento di un premio di BRL 320 milioni. L'aggiudicazione definitiva e la firma del contratto di concessione, della, avverranno alla scadenza dei termini per eventuali ricorsi, così come previsto dall’iter di gara."Siamo particolarmente soddisfatti di aver ottenuto l'aggiudicazione di questa nuova concessione in Brasile. Tale successo conferma ladi progettazione, costruzione e gestione di assi viari complessi - ha commentato l'amministratore delegato di ASTM,- Sono gare che si caratterizzano per un'arena competitiva molto professionale e motivata e vengono gestite dal concedente con procedure chiare ed in tempi certi".