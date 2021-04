BNP Paribas, utile netto 1° trimestre oltre 1,7 miliardi

BNP Paribas

(Teleborsa) - Il Gruppoha chiuso un primo primo trimestre nel complesso positivo, condizionato dall’evoluzione del contesto sanitario, con dinamiche diverse a seconda delle aree geografiche, dei settori e delle linee di business.Il Gruppo ha raccolto oltre 112 miliardi di euro di finanziamenti per i suoi clienti sui mercati dei crediti sindacati, delle obbligazioni e delle azioni, con un aumento del 21% rispetto al primo trimestre 2020. Gli impieghi aumentano dello 0,2% rispetto al quarto trimestre 2020.Ile, pari a 11.829 milioni di euro,rispetto al primo trimestre 2020 (+12% a perimetro e tassi di cambio costanti). Si attesta quindi a un livello superiore a quello del primo trimestre 2019 (+6,1%). I costi operativi del Gruppo, pari a 8.597 milioni di euro, sono in aumento del 5,4% rispetto al primo trimestre 2020. Ildel Gruppo si attesta quindi a, con un considerevole incremento del 18,3% rispetto al primo trimestre 2020 e del 19,9% rispetto al primo trimestre 2019.L’utile ante imposte lievita così a 2.823 milioni di euro (+57,3% sul primo trimestre 20209 e +5,2% sul primo trimestre 2019), mentredi Gruppo ammonta a, con un considerevole incremento del 37,9% rispetto al primo trimestre 2020, ma è in calo del 7,8% rispetto al primo trimestre 2019.Al 31 marzo 2021, il, un livello stabile rispetto al 31 dicembre 2020.