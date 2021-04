Brillante il listino americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,71%; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 4.211 punti.Leggermente positivo il(+0,49%); sulla stessa linea, positivo l'(+0,72%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,75%),(+1,82%) e(+1,11%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,03%),(+1,90%),(+1,85%) e(+1,79%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,33%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,03%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,00%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,84%.Tra idel Nasdaq 100,(+8,32%),(+7,30%),(+4,47%) e(+4,25%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -10,03%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 7,57%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,51%.In caduta libera, che affonda del 2,07%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 0,7%; preced. 0,7%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 4,1%; preced. -1%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 20,3%; preced. -7,1%)15:45: PMI Chicago (atteso 65,3 punti; preced. 66,3 punti)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 87,4 punti; preced. 84,9 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 60,6 punti; preced. 59,1 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 64,9 punti; preced. 64,7 punti).