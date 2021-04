Cairo Communication, ok da soci a bilancio, dividendo e buy back

Cairo Communication

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti diha approvato ild'esercizio al 31 dicembre 2020 e la distribuzione didi 0,04 euro per azione. Approvata la Sezione Prima della Relazione sullaed espresso parere favorevole sulla Sezione Seconda.I soci, dopo aver revocato l'analoga delibera assunta il 6 maggio 2020, hanno approvato la proposta di autorizzazione all'(per 18 mesi e con acquisti che dovranno essere effettuati ad un prezzo che non si discosti in diminuzione o in aumento per più del 20% rispetto alla media dei prezzi ufficiali registrati dal titolo Cairo Communication nei 15 giorni di borsa aperti precedenti).