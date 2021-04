Chiusura con segno meno per Piazza Affari e le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo una giornata con dati macro e trimestrali in chiaroscuro. Anche sul mercato statunitense si osserva un andamento in frazionale ribasso.Sessione negativa per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,71%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,21%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 63,43 dollari per barile, in forte calo del 2,43%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +106 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,86%.poco mosso, che mostra un -0,12%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,12%, e tentenna, che cede lo 0,53%.Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche termina la seduta con un leggero calo dello 0,56%, proseguendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 26.447 punti.Sulla parità il(+0,03%); leggermente positivo il(+0,2%).di Piazza Affari, in primo piano, che mostra un forte aumento del 3,92%.Decolla, con un importante progresso del 3,37%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,55%.Svettache segna un importante progresso del 2,26%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,23%.scende del 2,67%.Calo deciso per, che segna un -1,47%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,45%.di Milano,(+3,55%),(+2,46%),(+1,50%) e(+1,44%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che chiude la seduta con -5,34%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,23 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,20%.Sensibili perdite per, in calo del 2,80%.