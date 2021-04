CNA Autoriparazione: “Da tre mesi le imprese non possono adeguare le tariffe"

(Teleborsa) -ha fatto sapere che ammontano a oltrele risorse che dal mese di febbraio a oggi sarebbero dovute affluire nella casse degli oltre 9mila. Da tre mesi, infatti, le imprese sono in attesa che il relativo provvedimento approvato a fine 2020, nell’ultima Legge di Bilancio, diventi operativo."Dopo 14 anni, durante i quali la CNA ha costantemente richiamato l’attenzione della politica e del Governo sulla situazione dei centri di, finalmente il Parlamento è intervenuto disponendo un adeguamento della tariffa di euro 9,95 per ogni controllo effettuato. Questo provvedimento concedeva 30 giorni di tempo alaffinché, di concerto con il dicastero delle Finanze, potesse emanare il necessario decreto attuativo. Siamo a fine aprile e del provvedimento non c’è traccia, bloccato tra i vari passaggi formali. Dove la politica risponde la burocrazia blocca. Chiediamo l’emanazione tempestiva del”, si legge in una nota della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa.