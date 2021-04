Energica, assemblea approva bilancio e rinnovo Governance

Energica Motor Company

(Teleborsa) - L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di, ha approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 e deliberato di coprire integralmente tale perdita tramite un pari utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni, sia per l'intero importo esistente al 31 dicembre 2019 per Euro 3.936.055 sia per l'importo parziale di Euro 1.640.681 creato nell'esercizio 2021 fino alla data odierna, attraverso i successivi aumenti di capitale sociale con sovrapprezzo.I soci hanno inoltre deliberato, su proposta motivata del Collegio Sindacale, il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti a PricewaterhouseCoopers per gli esercizi 2021-2023.L’Assemblea ha deliberato la nomina del Consiglio di Amministrazione, fissando in 5 il numero di componenti che resteranno in carica per 3 esercizi, ossia sino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023. Il Consiglio di Amministrazione risulta così composto: Franco Cevolini - Presidente; Livia Cevolini - Amministratore Delegato; Giampiero Testoni - Consigliere; Andrea Vezzani - Consigliere; Gian Carlo Minardi - Amministratore indipendente.L’Assemblea ha deliberato la nomina del nuovo Collegio Sindacale che resterà in carica per 3 esercizi, ossia sino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023. Il Collegio Sindacale risulta così composto: Selmi Stefano - Presidente, Tonioni Mario - Sindaco effettivo, Tonioni Massimo - Sindaco effettivo, Ballista Francesca - Sindaco supplente, Taroni Roberta - Sindaco supplente.