Fondazione MPS, nel 2020 utile di 30,7 milioni. Miglior bilancio in dieci anni

(Teleborsa) - La Deputazione Generale della dellaha approvato all'unanimità il bilancio di esercizio 2020, che chiude il mandato 2017-2021 dell'organo di indirizzo. Pur influenzato da risorse straordinarie, quello dello scorso anno è stato il miglior risultato economico in assoluto degli ultimi dieci anni, registrando unIlcontabile della Fondazione si incrementa di circa 18,4 milioni (rispetto ai circa 10 milioni dell’anno precedente), passando da 436,4 a 454,8 milioni. Per quanto attiene i, si rileva - oltre all'incasso di 28 milioni per la chiusura di un contenzioso legale - proventi finanziari per oltre 11 milioni. L'ammontare dei ricavi derivante dalla gestione ordinaria avrebbe comunque permesso l’ottenimento di un avanzo corrente prossimo ai 7 milioni di euro.Nella, sono stati effettuati prioritariamente gli accantonamenti a riserve patrimoniali, ai livelli massimi consentiti dalla normativa vigente, per un totale di 18,42 milioni (pari al 60% dell'avanzo); da fine 2016 al 2020 il Patrimonio Netto aumenta quindi complessivamente di 33,6 milioni. Le rimanenti somme - al netto degli accantonamenti al Fondo per il Volontariato Nazionale e al Fondo delle Iniziative Comuni dell’ACRI (circa 670 mila euro in totale) - sono state così destinate: al Fondo di stabilizzazione per 2 milioni, portandolo complessivamente a 20 (+11,1% rispetto al 2019); al Fondo per l'attività erogativa per circa 9,61 milioni.Nel corso del 2020, sono statecomplessive per quasi 9 milioni di euro (più che raddoppiati rispetto ai 4,3 milioni del 2019), di cui oltre 3 milioni destinati al sostegno alla comunità nella fase di emergenza sanitaria, per affrontare le criticità emergenti in ambito sociale ed economico.