Italia, 1,5 milioni di lavoratori poveri: boom post-pandemia

(Teleborsa) - Sonoe in dieci anni hanno registrato un aumento dell'84%, +690 mila in termini assoluti. In particolare, nel decennio sono triplicati i lavoratori in proprio poveri (+230% per il mondo dia basso potere contrattuale), c'è stato un incremento dipoveri (+75%) e si è registrato un inedito boom di povertà alta di(+113%). È quanto emerge dal rapporto UGL-CENSIS "Tra nuove povertà e lavoro che cambia: quel che attende i lavoratori oltre il Covid-19", presentato in occasione del Primo Maggio per la Festa del Lavoro.La pandemia ha naturalmente peggiorato le cose.. Tra i lavoratori in proprio i poveri sono aumentati del 48% e tra gli operai del 22%. Il 65,2% dei lavoratori si è sentito perseguitato dalla paura di finire in gravi difficoltà economiche. Un sentimento più forte nelle aziende tra 10 e 49 dipendenti (74%). Tra l'Italia pre Covid-19 e quella post Covid-19 (febbraio 2020 e febbraio 2021) si sono registrati -945mila occupati (-4,1%). Un duro colpo che accomuna i lavoratori dipendenti, con 590mila occupati in meno (-3,3%) e quelli autonomi, con -355mila occupati (-6,8%)."Il mondo del lavoro è in continuo cambiamento e soprattutto in questo anno di pandemia i lavoratori sono stati costretti ad adattarsi ai mutamenti, a volte drammatici, che hanno creato sacche preoccupanti di povertà - spiega il Segretario Generale dell'UGL Paolo Capone - I cittadini necessitano di risposte concrete, il tessuto produttivo del nostro Paese haper uscire dalla crisi". "Il pericolo maggiore per l’economia e la società italiana in questa fase è la, che sembrano voler restare rintanati in se stessi in una sorta di trance", aggiunge il presidente del CENSIS, Giuseppe De Rita.Il rapporto ha evidenziamo come nel decennio 2010-2020 si sia registratocon 550mila occupati in più (+19%), degli addetti alla vendita e ai servizi personali (+398mila circa, +10,5%) e del personale non qualificato (+180mila, +7,9%). Allo stesso tempo, colpisce il crollo di dirigenti e imprenditori (-100mila, -14%) e di operai ed esecutivi (-711mila, -12,1%). Nel lavoro che aumenta emerge una neopolarizzazione intorno al contenuto intellettuale, con più spazi da un lato per ingegneri, analisti e progettisti di software, statistici e specialisti in scienze umane e sociali ecc. e dall’altro per lavori poco o per niente qualificati, di servizio. Intanto, dai dirigenti agli operai.