PIL, Intesa Sanpaolo: si stanno creando le condizioni per un rimbalzo già nel II trimestre

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "Ilitaliano è calato (non sorprendentemente) anche a inizio 2021, trascinato al ribasso ancora dai servizi. Tuttavia, si stanno creando le condizioni per ungià nel trimestre in corso, atteso poi rafforzarsi nella seconda metà dell’anno". Cosìha commentato in una nota i risultati dell'economia italiana del I trimestre (-0,4%)."Il dato è statodelle aspettative di consenso (-0,5%) e lievemente più debole della nostra stima (-0,2%). Nel trimestre, il dato italiano è circa in linea con la media eurozona e con l’economia spagnola (-0,6% e -0,5%, rispettivamente), e più debole rispetto alla(+0,4%), ma decisamente migliore rispetto alla(-1,7%)", ha sottolineato l'istituto di credito.Intesa Sanpaolo ha poi elencato gli elementi positivi che sono stati osservati in queste ultime settimane – miglioramento degli indici sulladi famiglie e imprese, allentamento delle, accelerazione dellae l'approvazione del del– per concludere che restano alte le aspettative per una rapida ripresa economica del Paese. "Riteniamo che si siano ridotti i rischi al ribasso sulla nostra previsione di un ritorno in positivo del PIL nel trimestre in corso; anzi, si profilano rischi al rialzo sull’entità del recupero atteso nella seconda metà dell’anno", si conclude il comunicato.