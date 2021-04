Terna, assemblea approva bilancio e dividendo da 26,95 centesimi

Terna

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria degli azionisti diha approvato oggi ildi esercizio della società al 31 dicembre 2020 e deliberato, con 99,37% di voti a favore, unper l’intero esercizio 2020 pari a 26,95 centesimi di euro per azione (+8% rispetto al 2019, in linea con la politica presentata al mercato) e la distribuzione – al lordo delle eventuali ritenute di legge – di 17,86 centesimi di euro per azione, a saldo dell’acconto sul dividendo di 9,09 centesimi di euro già posto in pagamento dal 25 novembre 2020.Via libera aldi lungo termine basato su azioni ordinarie della società e alla disposizione diper un massimo di 1,95 milioni di azioni ordinarie della società, rappresentative dello 0,10% circa del capitale sociale, e un esborso complessivo fino a 10 milioni di euro. Deliberato, infine, in senso favorevole sulla prima e seconda sezione della Relazione sulla politica die sui compensi corrisposti.