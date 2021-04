Tokyo giù con il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Ultima seduta della settimana all'insegna della cautela per la borsa di Tokyo, rimasta chiusa ieri per festività che anticipa il lungo periodo di vacanza della Golden Week a inizio maggio. Deboli e prudenti anche le altre principali piazze asiatiche.In una sessione caratterizzata da vendite, l'indice giapponeseaccusa una discesa dello 0,89%; sulla stessa linea, chiude in retromarcia, che scivola dello 0,70%.Pesante(-1,8%); sulla stessa tendenza, variazioni negative per(-0,82%).In frazionale calo(-0,68%); sulla stessa tendenza, negativo(-0,81%).La giornata si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,14%. Seduta fiacca anche per l', che passa di mano con un trascurabile -0,07%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,04%.Il rendimento dell'è pari allo 0,09%, mentre il rendimento delscambia al 3,19%.