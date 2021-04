Valsoia, accordo con Vallé per distribuzione in esclusiva del marchio in Italia

Valsoia

(Teleborsa) -, società attiva nel mercato dei prodotti per l'alimentazione salutistica e quotata sul Mercato MTA di Borsa Italiana, ha perfezionato un accordo con la societàper ladi tutto il portafoglio prodotti a marca Vallé. L'accordo, di durata iniziale pari a 42 mesi, avrà efficacia a partire dal primo gennaio 2022.Il valore al consumo del portafoglio prodotti a marca Vallé in Italia è superiore ai, secondo dati Nielsen di dicembre 2020. La marca Vallé è presente sul mercato italiano dal 1975 e progressivamente è divenuta leader dei Condimenti Vegetali con una quota a valore del 69%."Valsoia aggiunge al suo portafoglio una grande marca storica,con ottime prospettive di sviluppo in sinergia con le nostre marche di proprietà (Valsoia Bontà & Salute, Santa Rosa, Diete.Tic, Piadina Loriana) unitamente a quelle distribuite (Weetabix e Cereali Oreo’O’s), ha commentatodel gruppo italiano.