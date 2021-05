Enertronica Santerno porta il revamping per inverter fotovoltaici negli USA

Enertronica Santerno

(Teleborsa) -sottoscrive per un primario fondo di investimento statunitense un contratto per la fornitura e posa in opera di circa 40 inverter per il revamping di uno dei principali impianti fotovoltaici californiani, realizzato nel 2015. Il contratto di fornitura prevede, inoltre, l’erogazione di servizi di manutenzione e parti di ricambio.La fornitura di inverter sarà integralmente eseguita nel corso del 2021 direttamente da Enertronica Santerno mentre, le attività dimanutenzione e i ricambi saranno forniti dalla propria partecipata Enertronica Santerno Inc.Ildi cui circa 1,2 milioni imputabili al valore della fornitura di inverter e 0,6 milioni, su base annuale, per i servizi di manutenzione e fornitura di spare parts.Con la sottoscrizione di questa commessa - si legge in una nota - si rafforzano le prospettive positive in relazione al mercato del revamping e del repowering. Le attività di vendita di inverter solari destinate a questo mercato, secondo i principali studi di settore, raggiungeranno volumi importanti nei prossimi anni.La società stima che "già nel 2022 circa l’8% del mercato mondiale degli inverter fotovoltaici sarà destinato al revamping partendo dall’Europa, dove si riscontra una età media dell’installato che tende ad avvicinarsi agli 8 anni. Il mercato del revamping e delrepowering favorirà gli operatori che hanno track list di installato rilevanti e che hanno mostrato alti livelli di affidabilità. Per questi motivi Enertronica Santerno, con circa 6 GW di installato nel mondo, ritiene che sarà uno degli attori di questa nuova prospettiva di mercato".