Esprinet, operazioni su azioni proprie

Esprinet

(Teleborsa) - In attuazione della delibera dell’Assemblea degli Azionisti 7 aprile 2021 ed in esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie,ha comunicato di avere, dal 26 al 30 aprile 2021, complessivecorrispondenti all'1,11% del capitale sociale, ad un prezzo medio unitario pari a 13,6961 euro per azione per un controvalore pari a 7.736.510,89 euro.Per effetto di tali acquisti, al 30 aprile, il distributore all'ingrosso di informatica ed elettronica di consumo in Italia e Spagna detiene 1.299.977 azioni proprie, pari al 2,55% del capitale sociale.Intanto, a Milano,allunga il passo rispetto alla seduta precedente portandosi a 13,65 euro.