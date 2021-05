Fondazione Cariplo, approvato bilancio 2020. Erogazioni per 141,6 milioni

(Teleborsa) - La Commissione Centrale di Beneficenza, l'organo di indirizzo di, ha approvato all'unanimità il bilancio 2020. Nel corso dell'anno scorso sono statealla realizzazione di 1.395 progetti. In particolare, 94 progetti in campo ambientale per un valore di 10,37 milioni di euro, 429 progetti a favore dell'arte e della cultura, con un impegno di 35,07 milioni di euro, 103 progetti nel settore della ricerca scientifica a fronte di un impegno di 19,17 milioni di euro, 725 iniziative per il sociale con un impegno di 56,42 milioni di euro.L'esercizio 2020 si è chiuso per la Fondazione con un avanzo di 164,7 milioni di euro, che ha permesso di limitare l'utilizzo del fondo di stabilizzazione delle erogazioni a solo 890.506 euro. Ad oggi il fondo di stabilizzazione delle erogazioni ha una dotazione pari oltre a 239,1 mln di euro. Questo risultato è stato conseguito principalmente grazie ai, di cui 66,97 milioni di euro provenienti dal portafoglio di partecipazioni azionarie e dai fondi chiusi e 99,23 milioni di euro frutto della gestione di QAF-Fund One, gestito da Quaestio Capital Management SGR. Al 31 dicembre 2020 iled il patrimonio netto contabile era pari a 7.066 milioni di euro."Il 2020 è stato uno spartiacque che ha rivoluzionato e segnato la vita delle persone, delle imprese, delle istituzioni e delle comunita` - ha commentato il- In una situazione così complessa agire da soli frammenta e disperde le energie, occorre invece unire le forze e lavorare insieme su priorita` condivise. Questa e` stata l'esperienza che abbiamo vissuto nella collaborazione con tutti i partner, privati e istituzionali, con i quali abbiamo fatto rete per continuare a sostenere le comunità e i soggetti di Terzo Settore che operano sul territorio in ambito culturale, ambientale, nei servizi alla persona e nella ricerca scientifica".