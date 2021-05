Francia prepara la riapertura. Anche per i turisti stranieri

(Teleborsa) - UnallaIn vista dell'estate, laprepara la riapertura dei propri confini al turismo internazionale in un percorso a tappe, che porterà fino alla data clou delquando aisarà consentito entrare nel Paese, purchè muniti di pass sanitario che attesti l’avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 o il risultato negativo di unUn piano in più fasi quello messo a punto dal Presidenteriportato dalla stampa francese: dal prossimo 19 maggiotorneranno a servire clienti all’aperto a tavoli con un massimo di sei persone e il coprifuoco notturno posticipato alle 21:00. Semaforo verde anche per musei, cinema, teatri, siti culturali e impianti sportivi con il limite di occupazione di 800 persone all’interno e 1.000 all’aperto.Per il secondo step bisognerà attendere ilquanto bar e ristoranti riprenderanno il servizio fino alle 23:00. Sì anche agli eventi fino a 5000 persone. Ma sarà illa data da segnare sulfine del coprifuoco notturno e revoca della maggior parte delle restrizioni.