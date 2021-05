Maire Tecnimont ha completato il programma di acquisto di azioni proprie

Maire Tecnimont

Maire Tecnimont

(Teleborsa) -, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 21 aprile 2021 per massime 2.100.000 azioni ordinarie a servizio dei piani di compensi e incentivazione basati su azioni Maire Tecnimont adottati dalla Società, ha comunicato di aversul Mercato Telematico Azionario (MTA) nel periodo compreso tra il 21 e il 28 aprile 2021 inclusi, complessive(corrispondenti allo 0,64% del numero complessivo di azioni ordinarie), al prezzo medio ponderato di 2,609 euro per untitoli complessivo pari aL'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture ha reso noto che le azioni a servizio dei Piani sono state acquistate e, pertanto, ilAlla luce degli acquisti effettuati, al 30 aprile, la Società detiene 2.100.000 azioni proprie.A Piazza Affari, oggi, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,13% sui valori precedenti.