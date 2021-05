Piazza Affari, i dividendi di oggi 3 maggio 2021

Alerion

(Teleborsa) - Oggi, lunedì 3 maggio in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:ISIN: IT0004720733Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,28 EURData di pagamento: 05/05/2021ISIN: IT0004093263Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,16 EURData di pagamento: 05/05/2021ISIN: IT0001268561Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,26 EURData di pagamento: 05/05/2021ISIN: IT0005351504Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,16 EURData di pagamento: 05/05/2021ISIN: IT0005337107Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,05 EURData di pagamento: 05/05/2021ISIN: IT0005325912Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,26 EURData di pagamento: 05/05/2021ISIN: IT0005215329Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,14 EURData di pagamento: 05/05/2021ISIN: IT0005203424Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,15 EURData di pagamento: 05/05/2021ISIN: IT0005341059Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,54 EURData di pagamento: 05/05/2021ISIN: IT0005337818Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,04 EURData di pagamento: 05/05/2021ISIN: IT0005253205Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,65 EURData di pagamento: 05/05/2021ISIN: IT0005107492Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,27 EURData di pagamento: 05/05/2021ISIN: IT0005274094Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,67 EURData di pagamento: 05/05/2021ISIN: IT0005282865Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,56 EURData di pagamento: 05/05/2021ISIN: IT0005340051Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,37 EURData di pagamento: 05/05/2021ISIN: IT0005379620Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,2168 EURData di pagamento: 05/05/2021ISIN: IT0001018362Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,38 EURData di pagamento: 05/05/2021ISIN: IT0005433765Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,02 EURData di pagamento: 05/05/2021