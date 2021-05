Pioggia di acquisti a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street continua la sessione in rialzo, confermando la buona intonazione dell'avvio, in una settimana ricca di dati macroeconomici mentre prosegue la stagione delle trimestrali. Tra gli indici statunitensi, ilche avanza a 34.157 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 4.194 punti. Leggermente negativo il(-0,5%); leggermente positivo l'(+0,23%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+2,77%),(+1,58%) e(+1,13%). Il settore, con il suo -0,54%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+2,83%),(+2,30%),(+2,23%) e(+2,11%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,61%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,98%.Al top tra i, si posizionano(+4,47%),(+3,24%),(+2,93%) e(+2,58%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,62%.Sensibili perdite per, in calo del 3,57%.In apnea, che arretra del 3,30%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,16%.