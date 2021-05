Positiva Mediaset su avanzamento trattative con Vivendi

Biscione

(Teleborsa) - Si muove al rialzo il, che si attesta a 2,708, con un. Mediaset risulta la migliore del FTSE Italia Mid Cap su indiscrezioni secondo le quali nel weekend sarebbero proseguite le trattative, tra i legali della società di Cologno Monzese e di, per provare ainiziato nel 2016 con il mancato acquisto di Premium da parte del gruppo francese.Secondo quanto riporta l'ANSA,ma ancora non chiuso nei dettagli. L'intesa alla quale si lavora è soprattutto a livello azionario con la controllante Fininvest, ma sono molti gli elementi che riguardano anche le cause legali in corso e il quadro per i futuri rapporti tra Vivendi e il gruppo televisivo italiano, che ha in calendario assemblee il 27 maggio e il 23 giugno prossimi.Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 2,743 e successiva a 2,813. Supporto a 2,673.