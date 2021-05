Protection Day, Alleanza Assicurazioni al fianco delle mamme

(Teleborsa) - Informare e sensibilizzare le persone su temi legati alla protezione della famiglia. Con questo obiettivo, anche nel 2021continua a portare avanti il suo impegno attraverso i seminariAlla luce di questo nuovo contesto causato dalla pandemia, – spiega Alleanza in una nota – lesi stanno modificando e vi è una crescente attenzione al bisogno di conoscenza finanziaria e assicurativa per fronteggiare le necessità e la sicurezza familiare.è il titolo deldedicato ad analizzare l'importanza del ruolo femminile all'interno del nucleo familiare, con particolare attenzione alla gestione dei bisogni attuali di tutta la famiglia e alla progettualità per il futuro. Ne discuteranno:, comica e conduttrice televisiva,responsabile Welfare Sociale di Global Thinking Foundation,, responsabile Marketing Alleanza Assicurazioni insieme ad, co-founder di The Financial Secrets. È possibile partecipare registrandosi sul sito della Compagnia (https://eventi.alleanza.it/protection_day).