Tutti positivi i Mercati del Vecchio Continente

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Il focus degli analisti resta sull'evoluzione della pandemia e delle campagne vaccinali, ma anche sui numerosi conti societari e suglidi Europa e USA che saranno diffusi oggi.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,53%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 63,54 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +105 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,85%.andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,87% e guadagno moderato per, che avanza dello 0,68%.Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,91% sul, bloccando così la scia ribassista sostenuta da quattro cali consecutivi, che ha preso il via martedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 26.673 punti.Guadagni frazionali per il(+0,41%); con analoga direzione, in moderato rialzo il(+0,25%).Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 2,08%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,67%.avanza dell'1,46%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,40%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,59%.del FTSE MidCap,(+2,33%),(+1,60%),(+1,41%) e(+1,37%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,90%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,51%.