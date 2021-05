Carburanti, UNC: "Nuovo rincaro prezzi. Per benzina +9,5% da inizio anno"

(Teleborsa) - "Con la fine del lockdown prosegue la risalita dei prezzi dei carburanti iniziata a metà aprile". È quanto affermacommentando iInsi arriva, attualmente, ae a"Con il rialzo di oggi. Dall'inizio dell'anno, dalla rilevazione del 4 gennaio, in 4 mesi esatti, – prosegue Dona – un pieno da 50 litri è aumentato di 6 euro e 87 cent per la benzina e di 5 euro e 99 cent per il gasolio, con un rincaro, rispettivamente, del 9,5% e del 9,1%. Su base annua è pari a una".