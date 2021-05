Giornata negativa per le Piazze del Vecchio Continente

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che chiude in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Intanto i listini USA mostrano scambi in rosso. Le pesanti vendite sui titoli tecnologici a Wall Street pesano sulle Borse europee, che peggiorano in chiusura di seduta.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,39%. Scambia in retromarcia l', che scivola a 1.777,4 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,83%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +106 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,81%.tonfo di, che mostra una caduta del 2,49%, chiude sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,67%, e sotto pressione, che accusa un calo dello 0,89%.A Milano, forte calo del(-1,81%), che ha toccato 23.978 punti; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che termina la giornata a 26.281 punti, in forte calo dell'1,69%.Negativo il(-0,79%); come pure, variazioni negative per il(-1,41%).di Milano, troviamo(+2,57%),(+1,66%) e(+0,82%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, con -8,02%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,16%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,01%.Affonda, con un ribasso del 2,81%.di Milano,(+2,82%),(+2,59%),(+2,25%) e(+2,12%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che termina le contrattazioni a -3,48%.Crolla, con una flessione del 3,38%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,21%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,78%.