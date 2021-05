Jonix sbarca su AIM Italia, settima ammissione da inizio anno in Borsa

Jonix

(Teleborsa) -che progetta, produce e distribuisce soluzioni 100% Made in Italy per la sanitizzazione dell’aria indoor basati sulla tecnologia NTP (Non Thermal Plasma), si quota oggi su AIM Italia di Borsa Italiana, parte di Euronext.Si tratta dellae porta a 142 il numero delle società attualmente quotate su AIM Italia.. Il flottante al momento dell’ammissione è del 23,58% e la capitalizzazione è pari a 26,2 milioni di euro.La società è stata assistita da Bestinver SV S.A. in qualità di Nomad e Global Coordinator. MIT SIM è Specialist dell’operazione., hanno detto: "Grazie al forte interesse manifestato dagli investitori e al successo dell’operazione di quotazione, a partire, che evidenzia per i prossimi anni elevate potenzialità di crescita: se nel corso del 2020 la domanda è stata prevalentemente generata dalla gestione dell’emergenza, i driver per il futuro sono da rintracciare nella consapevolezza della necessità di prevenzione. In quest’ottica, l’asset immateriale del JonixLAB, il laboratorio proprietario tecnico-scientifico in cui deteniamo competenze importanti con le quali attiviamo relazioni di lungo periodo, analizzando le specifiche esigenze e ingegnerizzando soluzioni ad hoc.– dall’aeronautica all’automotive, dal trasporto pubblico al navale – ma anche per esplorare nuovi ambiti di applicazione tra cui acque reflue per depurazione e scoloramento, agricolo per fitostimolazione, Indoor Food Gardening, rifiuti per abbattimento odori e sostanze chimiche nocive, sistemi di abbattimento SOV e SIV".