Pensioni, i sindacati hanno chiesto di riaprire subito il confronto sulla riforma

(Teleborsa) - Ihanno chiesto di riaprire subito il cantiere della, prima dello stop a Quota 100 previsto a fine anno e definendo nuova flessibilità in uscita a partire dai 62 anni o con 41 anni di contributi a prescindere dall'età. Chiesto quindi l'avvio di un confronto con il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali,, mentre restano in attesa di una convocazione dal presidente del ConsigliosulI sindacati temono il cosiddetto "", così Cgil, Cisl e Uil hanno rilanciato lae hanno chiesto di superare la legge Fornero a partire dal 2022, di introdurre una flessibilità in uscita dai 62 anni di età o con 41 anni di contributi a prescindere dall'età, di riconoscere la diversa gravosità dei lavori e anche il lavoro di cura delle– le maggiori vittime dell'inasprimento dei requisiti pensionistici degli ultimi anni – di prevedere unaper i giovani, di sostenere il reddito dei pensionati ed estendere la 14esima e di rilanciare laUna riforma delle pensioni che superi il sistema Fornero ormai "non è più rinviabile", ha affermato il segretario generale della, intervenendo al webinar "Previdenza. Cambiare le pensioni" organizzato da Cgil-Cisl-Uil per questa mattina. "Ormai mi sembra chiaro che più che una riforma fu un taglio chiesto allora dall'Europa e la cosa più immediata fu intervenire sulle pensioni", ha aggiunto. "Da questo punto di vista – ha proseguito – lo stesso intervento diche aveva permesso ad alcuni lavoratori di uscire, non è stato un intervento di riforma". Per tali ragioni il segretario generale Cgil ha chiesto di "collocare una vera riforma del sistema pensionistico dentro un'idea di superamento dellanel lavoro", in un momento in cui c'è anche "la possibilità di". "Questo tema di un lavoro non precario ma stabile, di combattere lavoro nero ed evasione contributivo, non sono cose scollegate dalla riforma delle pensioni", ha sottolineato Landini."Pensare che dopo la fine di quota 100 sia possibile tornare senza colpo ferire al modello Monti-Fornero, con un salto anagrafico che per molti sarebbe di cinque anni, significa non essere sintonizzati con la vita reale delle persone", ha invece affermato il segretario della. "Secondo noi – ha aggiunto – occorre invece ragionare subito di una flessibilità dell'accesso della pensione a partire da 62 anni di età, un traguardo assolutamente sostenibile sotto il profilo finanziario".il segretario generale della Uilha invece ribadito che non separare previdenza da assistenza è un "grossolano errore". "La riforma Fornero partiva dal principio di una sostenibilità economica che non guardava in faccia e non guardava i fatti concreti, le diverse esigenze e valutazioni.La Fornero ha trattato tutto allo stesso modo: ha trattato sistemi e lavori diversi e li ha considerati tutti sullo stesso piano. Ed è stato l'errore drammatico che abbiamo pagato in questi anni", ha affermato il sindacalista.Va avanti invece il confronto con il Ministero del Lavoro sula, su cui nel pomeriggio è in calendario un nuovo tavolo delle parti sociali con Orlando, questa volta dedicato alle modalità di gestione, dopo che sulla parte relativa al perimetro e alla definizione dello strumento universale di protezione dei lavoratori si cerca una sintesi tra le diverse posizioni.