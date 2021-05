Saudi Aramco, utile batte le attese nel primo trimestre. Mantenuto il dividendo

(Teleborsa) - Il gigante saudita del petrolio Saudi Aramco ha registrato un, in aumento del 30% rispetto ai 16,7 miliardi di dollari del primo trimestre del 2020, principalmente grazie a un mercato petrolifero più forte e a maggiori margini di raffinazione, in parte compensati da una minore produzione. Le previsioni indicavano un utile netto di 19,48 miliardi di dollari, secondo dati Refinitiv.Il flusso di cassa dalle attività operative e ilsono stati rispettivamente di 26,5 miliardi e 18,3 miliardi di dollari nel primo trimestre, mentre laè stata di 8,2 miliardi di dollari. La compagnia nazionale saudita ha dichiarato undi 18,8 miliardi di dollari per il primo trimestre, da pagare nel secondo trimestre del 2021. Saudi Aramco ha registrato una produzione media totale di idrocarburi di 11,5 milioni di barili al giorno di petrolio equivalente nel primo trimestre del 2021, inclusi"Dati i segnali positivi per la domanda di energia nel 2021, ci sono motivi per essere ottimisti sul fatto che stanno arrivando giorni migliori - ha commentato il- E sebbene permangano ancora alcuni venti contrari, siamo ben posizionati per soddisfare le crescenti esigenze energetiche del mondo mentre le economie iniziano a riprendersi".