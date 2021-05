Trasporti, Giovannini incontra Ministro tunisino Chakchouk

(Teleborsa) - Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,ha avuto oggi un colloquio in videoconferenza con il suo omologo tunisino,L'incontro - spiega il Ministero in una nota - "ha confermatotra ii oltre alla volontà di favorirne ilnei settori marittimo e portuale e in quelli ferroviario e dell’Il Ministro - si legge - "ha sottolineato l’impegno del Governo italiano nel Piano nazionale di Ripresa e Resilienza per lo sviluppo e l’ammodernamento delle reti infrastrutturali e dei porti nel Sud Italia, che risulterà funzionale anche al rafforzamento delle opportunità di cooperazione con gli altri Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, specialmente la Tunisia. IEvidenziato inoltre ilper le opportunità di collaborazione e di investimento in Tunisia, sia nel settore del trasporto marittimo e portuale sia in quello ferroviario. È stato deciso infine di organizzare incontri tecnici tra gli Enti competenti dei due Paesi per valutare le possibilità di cooperazione nel comparto dell’aviazione civile, in vista della definizione dell’accordo "Open Skies" tra