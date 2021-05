Borse asiatiche chiudono deboli. Tokyo e Cina ancora chiuse per festività

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) -, che scontano il pessimo andamento del comparto tecnologico, mentre sono ancorala Borsa die le. Giornata festiva anche per la piazza diAd appesantire i mercati anche la performance negativa di Wall Street , in scia alle dichiarazioni del Segretario al Tesoro USA Janet Yellen sulla politica monetaria della Fed e su un possibile aumento die tassi in una data non troppo lontana.Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,53%; stessa impostazione perche ha ceduto lo 0,36%,l'1,11%,il 2,26%, elo 0,11%. In positivo(+0,20%)Guadagni frazionali per(+0,52%); con analoga direzione, in moderato rialzo(+0,29%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,1%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,03%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,03%.Il rendimento dell'scambia allo 0,09%, mentre il rendimento per ilè pari al 3,20%.