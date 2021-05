Brillano i mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -., che confermano un mood positivo a dispetto della performance negativa dei mercati asiatici e statunitensi,. A sostenere il rally anche i dati del PMI dei servizi , che confermano l'uscita dalla recessione con la fine delle restrizioni.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 66,56 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +106 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,84%.bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,35%, buona performance per, che cresce dell'1,14%, e sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,90%. A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,34%, a 24.300 punti.Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 3,12%.Su di giri(+3%) grazie ai risultati del 1° trimestre.Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,69%.Effervescente, con un progresso del 2,62%.Debole, che continua la seduta con -0,84%nel giorno della pubblicazione dei conti trimestrali.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,51%.Tra i(+3,80%),(+2,42%),(+2,25%) e(+2,20%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,81%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,49%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,69%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,57%.