Brillante Piazza Affari con le trimestrali. In luce Stellantis e CNH

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Stellantis

CNH Industrial

Tenaris

Buzzi Unicem

Telecom Italia

Biesse

Banca Popolare di Sondrio

Ferragamo

doValue

Falck Renewables

Saras

Autogrill

Sanlorenzo

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee, con gli investitori che plaudono alle trimestrali finora annunciate dalle società e alle prospettive 2021.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,2. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,21%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 66,13 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +107 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,84%.effervescente, con un progresso del 2,12%, incandescente, che vanta un incisivo incremento dell'1,68%, e andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,4%. Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con ilin rialzo del 2,03%; sulla stessa linea, balzo del, che continua la giornata a 26.772 punti.di Piazza Affari, in primo piano, che mostra un forte aumento del 7,00%.Decolla, con un importante progresso del 5,27%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 4,48%.Svettache segna un importante progresso del 2,76%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,60%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,12%),(+3,83%),(+3,33%) e(+3,27%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,63%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,37%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,34%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,32%.