Centri commerciali, giù le saracinesche martedì 11 maggio per chiedere la riapertura nel weekend

(Teleborsa) - Martedìalle ore 11 i punti vendita di tutti id’Italia manifesteranno contro le chiusure nei fine settimana con il gesto simbolico di abbassare leper alcuni minuti. L’iniziativa, che coinvolge, è promossa dalle associazioni del commercio, ANCD-Conad, Confcommercio, Confesercenti, Confimprese, CNCC–Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali e Federdistribuzione, che chiedono l’immediata revoca delleche da oltre 6 mesi impongono la chiusura dei negozi nei giorni festivi e pre-festivi.Le Associazioni del commercio – si legge in una nota – vogliono dare voce aidelleintegrate presenti su tutto il territorio nazionale, che vivono da oltre un anno in un clima di forte incertezza, aggravato dalle stringenti misure con cui il Governo impedisce a migliaia di attività commerciali di lavorare nel, ovvero nei giorni più importanti della settimana in termini di ricavi e fatturato.La manifestazione è volta anche a ribadire ladei centri, parchi e gallerie commerciali che, sin dall’inizio della pandemia, hanno adottato protocolli rigorosi, garantendo che non si registrasse alcun caso di focolaio in tali strutture. Dall’inizio dell’emergenza, il settore dei centri commerciali si è impegnato in un dialogo costruttivo con il Governo, anche mettendo volontariamente e gratuitamente a disposizione 160 strutture sul territorio nazionale per la creazione di hub vaccinali. Le Associazioni del commercio coinvolte auspicano di poter avere dalle Istituzioni risposte certe e tempestive, per rimettere in moto un comparto tra i più danneggiati dalla crisi, che continua ad operare solo parzialmente e senza una chiara prospettiva di ripresa.