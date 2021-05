Intesa Sanpaolo, Kepler e Citigroup promuovono i risultati

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Positivi i commenti degli analisti finanziari sul titoloche parlano di "risultati solidi" e ne confermano la view positiva.Di "capitale solido" parlano gli analisti diche portano il target price a 2,8 euro. Intesa Sanpaolo ha mostrato una "buona serie di risultati con un progresso sulla redditività organica e un LLP migliore del previsto" spiegano dall'ufficio studi.Risultati sopra le aspettative - per- che conferma il giudizio "buy". L'istituto guidato da Carlo Messina ha annunciato un utile netto di 1,5 miliardi di euro "superiore alla nostra stima di 1,2 miliardi di euro" - spiegano gli esperti - ed ad un consensus che indicava un profitto di 1 miliardo di euro. Il risultato operativo netto - aggiungono - è stato di quasi 2,4 miliardi di euro, il 23% in più rispetto alle nostre aspettative (35% in più rispetto al consenso).L'inizio di giornata è stato buono per il titolo che ha mostrato un primo valore di 2,32 Euro inferiore al prezzo più alto della vigilia, per poi perdere forza nell'arco della riunione e terminare a 2,308 attorno al valore inferiore della seduta.