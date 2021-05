L'Indice delle società High Tech italiane interrompe la serie di tre ribassi consecutivi (+2,19%)

indice delle società High Tech italiane

(Teleborsa) - Forte rialzo per l', come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente dell'Ilha chiuso a quota 117.059,44, in aumento di 2.558,81 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', ha terminato gli scambi a 801,21, dopo aver esordito a quota 802,71.Tra i titoli del, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 2,46%.Tra le medie imprese quotate sul, risultato positivo per, che lievita dell'1,49%.Piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +0,86%.Tra ledi Piazza Affari, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 24,75%.Brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 3,00%.Effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,39%.