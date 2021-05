Positiva la Borsa americana. Spicca il Nasdaq dopo il sell-off di ieri

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

beni di consumo secondari

informatica

utilities

Nike

Apple

Chevron

DOW

Walgreens Boots Alliance

United Health

IBM

Boeing

Activision Blizzard

Wynn Resorts

Akamai Technologies

Nvidia

Verisk Analytics

Cerner

Henry Schein

Discovery

(Teleborsa) -, che scambia in leggero rialzo dopo la seduta pesantemente negativa di ieri, con ilche avanza a 34.146 punti (+0,11%), mentre l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,31%, portandosi a 4.178 punti. In denaro il(+0,71%), grazie al, i più colpiti dal sell-off di ieri; sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'(+0,45%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,07%),(+0,78%) e(+0,72%). Il settore, con il suo -0,51%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+1,58%),(+1,54%),(+1,25%) e(+0,83%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,48%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,73%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,6%.Tra i(+5,48%),(+3,03%),(+2,79%) e(+2,38%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,67%.Affonda, con un ribasso del 3,58%.Crolla, con una flessione del 2,65%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,88%.