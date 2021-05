ReeVo, accordo strategico di distribuzione con Attiva

ReeVo

(Teleborsa) -, PMI Innovativa, ha sottoscritto un accordo di distribuzione con Attiva che tramite la sua business unit Attiva Evolution ha il compito di sviluppare questo accordo strategico per posizionarsi nel mercato come Distributore a Valore.in particolare, l’esclusività da parte di Attiva e della sua business unit, nel rivendere unicamente soluzioni Cloud, Hybrid Cloud e Cybersecurity di Reevo, sviluppando competenze interne per supportare ReeVo nella distribuzione ai Dealer, VAR e System Integrator, in ogni singola fase del processo, da quella pre fino al post-vendita.Parallelamente, Attiva Evolution avrà l’opportunità di rafforzare il canale distributivo di servizi Cloud, Hybrid Cloud e Cybersecurity per i propri clienti, con un time to market ridottissimo ed una elevata flessibilità, innovando la propria offerta grazie all’expertise di ReeVo.