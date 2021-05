SECO, Catania (FITEC - Fondo Italiano Investimento): "Mercato ha capito potenzialità"

SECO

(Teleborsa) - E' avvenuto oggi il, società IT toscana protagonista di un importante salto manageriale e dimensionale, che l'ha portata a progettare lo sbarco a Piazza Affari. Teleborsa ne ha parlato con, Senior Partner digestito da, entrato nel capitale dell'azienda tre anni fa per sostenere il suo progetto di sviluppo."Conoscevamo SECO da tanto tempo, perché siamo investitori del settore, quindi conoscevamo le loro attività e la bravura degli imprenditori. Nel 2017, in un incontro, abbiamo discusso di un nuovo progetto di sviluppo"."Il progetto era super interessante, i fondatori hanno una grandissima capacità di visione e l'azienda aveva una grandissima reputazione. Ci siamo quindi fatti coinvolgere e abbiamo avviato lo sviluppo con un investimento"."Ad essere sincero sì perché l'azienda opera in un settore molto interessante. E' al centro di tantissimi trend tecnologici quindi, difatto, cavalca tanti trend e tanti aspetti in fortissima crescita"."Ci aspettavamo che sia investitori che industriali capissero il messaggio e capissero lo sviluppo di SECO e questo, effettivamente, è successo".