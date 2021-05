USA, ADP: ad aprile +742 mila occupati. Meno delle attese

(Teleborsa) - È maggiore del previsto la creazione di posti di lavoro in USA ad aprile. Gli occupati del settore privato hanno registrato infatti un, dopo i +565 mila del mese precedente (dato rivisto al rialzo da un iniziale 517 mila). Le attese dagli analisti indicavano un aumento di circa 800 mila unità.È quanto anticipa il report della Automated Data Processing (ADP), che ogni mese pubblica questo report sul mercato del lavoro sulla base dei dati aggregati pervenuti dal settore privato non agricolo.L'aumento è stato determinato perlopiù dal settore dei(+636 mila), in particolare quelloe Ricettività (+237 mila) e da quello dei(+155 mila). Nel settore manifatturiero i posti di lavoro sono aumentati di 55 mila unità, mentre in quello delle costruzioni c'è un aumento di 41 mila. L'unico calo - di 3 mila unità - si registra nel settore Information., le piccole imprese hanno registrato una crescita degli occupati di 235 mila unità, le imprese di medie dimensioni di 230 mila e quelle di grande dimensioni di 277 mila.