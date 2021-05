Wall Street chiude in rosso dopo parole Yellen

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura debole per la Borsa di New York, appesantita dalla correzione dei tech, specie dopo che il segretario al Tesoro Janet Yellen ha ipotizzato una stretta monetaria della Fed. Ilsi è attestato a 34.133 punti, mentre l', che ha perso lo 0,67%, chiudendo a 4.165 punti. Pesante il(-1,85%); come pure, in discesa l'(-0,9%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,04%),(+0,70%) e(+0,41%). Nel listino, i settori(-1,89%),(-1,24%) e(-0,93%) sono stati tra i più venduti.del Dow Jones,(+2,66%),(+2,39%),(+1,57%) e(+1,49%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,54%.In apnea, che arretra del 2,94%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,62%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,11%.(+7,92%),(+3,46%),(+1,94%) e(+1,74%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,68%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,04%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,54%.Affonda, con un ribasso del 3,49%.