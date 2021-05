Farmaè, approvata fusione per incorporazione della controllata Sanort

Farmaè

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società quotata sul mercato AIM Italia e attiva nell'e-retailing di prodotti per la salute, e l'assemblea di Sanort, società specializzata in ausili per favorire la mobilità, hanno approvato ildi Sanort in Farmaè.La fusione, si legge in una nota, è finalizzata a, consentendo una maggiore flessibilità dei processi interni e conseguentemente ottimizzare la gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari intercompany. Il 100% del capitale sociale di Sanort è attualmente detenuto da Farmaè.La fusione determinerà, alla relativa data di efficacia, l'estinzione di Sanort e quindi l'annullamento delle sue partecipazioni e del suo capitale sociale. Il, così come la compagine sociale e le partecipazioni detenute dai soci nel capitale sociale.