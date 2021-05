Giappone, BoJ: rischio deflazione più forte

(Teleborsa) - I funzionari della Banca del Giappone hanno concordato che la priorità della banca centrale deve essere quella di mantenere la curva dei rendimenti stabilmente bassa, mentre l'economia resta sotto tensione a causa della crisi da. E' quanto emerge dai verbali dell'ultima riunione di marzo della Bank of Japan (BOJ).Uno dei membri del board della BoJ ha notato come in Giappone, a fronte del perdurare della debolezza di salari e aspettative sull'andamento dei prezzi.Durante la riunione di marzo, la banca centrale ha annunciato un ampliamento della banda di oscillazione dei rendimenti a lungo termine attorno al target, portandola allo 0,25% dallo 0,20% precedentemente indicato.